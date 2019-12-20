Taziyeden dönen aileye alkollü sürücü çarptı: 2 yaralı
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Taziyeden dönen aileye alkollü sürücü çarptı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde trafik ışıklarına uymayan alkollü sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

20.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:31
Taziyeden dönen aileye alkollü sürücü çarptı: 2 yaralı

'in İslahiye ilçesinde trafik ışıklarına uymayan alkollü sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.


Gaziantep'in Bulvarında bulunan trafik ışıklarını geçen ve 290 promil alkollü olduğu ileri sürülen H.K. idaresindeki 27 SS 695 plakalı motosiklet, yakınlarının taziyesinden dönen yayaların arasına daldı. Motosikletin çarptığı anne E.Ö.(59) ile motosiklet sürücüsü H.K., ağır yaralandı.


Yaralılar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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