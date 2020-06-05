Taziyede koronavirüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı
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Taziyede koronavirüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı

Taziyede koronavirüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı Taziyeye valilik çalışanı da katılınca valilik personeline korona testi yapıldı Adıyaman'da taziyede koronavirüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı.

05.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:15

Taziyede koronavirüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı

Taziyeye valilik çalışanı da katılınca valilik personeline korona testi yapıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da taziyede koronavirüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı. Taziyeye katılan Valilik çalışanı nedeniyle Valilikte görevli personellere korona testi yapıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde geçtiğimiz günlerde kuyuya düşen 5 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları Adıyaman merkez ve çevre köylerden taziyeye geldi. Taziyeye gelenlerden birisinden korona virüsü (Covid-19) bulaştı.

Bir süre sonra Kuştepe köyünden birisi hastalanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişide koronavirüs rastlanınca, aynı aileden 3 kişide daha korona virüs testi pozitif çıktı.

Kuştepe köyündeki taziyeye katılan Sarıharman köyünde yaşayan 2 kişide de korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu Kuştepe ve Sarıharman köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekipleri köylere giriş çıkışlara izin vermiyor. Sarıharman ve Kuştepe köylerinde yaklaşık 300 kişiye korona testi yapıldı.

Valilik çalışanı da aynı taziyeye katıldı

Yapılan filyasyon çalışmasında Kuştepe köyündeki taziyeye katıldığı öğrenilen Adıyaman Valiliği çalışanının da korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Valilik katındaki yaklaşık 50 personele korona testi yapıldı. Valilik çalışanıyla birlikte temaslı oldukları öğrenilen 6 kişi karantinaya alındı.

Köylerdeki ve Valilikteki test sonuçlarının çıkmasının beklendiği öğrenildi.

Taziyede koronavirüslü bir kişiyle temasın ardından 2 köy karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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