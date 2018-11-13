Taziye Yolunda Kaza: 4 Yaralı

Gaziantep'te taziye ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Nurdağı ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye taziye ziyaretine giden Müslüm K. idaresindeki 63 E 6328 plakalı otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı. - GAZİANTEP