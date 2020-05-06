Taziye sahibi ve 6 kamu çalışanına sosyal mesafe cezası

Van'ın İpekyolu ilçesinde kurulan taziyenin sahibi ve taziyeye katılan 6 kamu çalışanına sosyal mesafe cezası verildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kurulan taziyenin sahibi ve taziyeye katılan 6 kamu çalışanına sosyal mesafe cezası verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alınmıştı. Mahallede vefat eden bir kişi için taziye kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten de görevden uzaklaştırılmıştı. Bugün vaka sayısının 15'e çıktığı mahallede taziyeyi kurup yemek veren taziye sahibi ile taziyeye katılan 6 kamu çalışanına sosyal mesafeyi ihlal etmelerinden dolayı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 22 bin 50 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda taziye sahibi ile taziyeye katılan bir sağlık çalışanın da korona virüs testleri pozitif çıkmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA