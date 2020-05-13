Taziye kurulan mahalledeki vaka sayısı 103 oldu Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'ndeki taziye ile bağlantılı korona virüs vaka sayısı 103 oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'ndeki taziye ile bağlantılı korona virüs vaka sayısı 103 oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sağlık ve güvenlik kuvvetlerimizden oluşan 100 kişilik filyasyon ekibinin yapmış olduğu özverili-titiz çalışma ve riskin farkına vararak ekiplerimize bilgi vererek yardımcı olan vatandaşlarımız sayesinde Ortanca vakaları büyük oranda kontrol altına alındı. Ortanca Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı 12 yerleşim yerinde 5 bin 123 vatandaşımız tedbir amaçlı karantina altında. Kurallara daha sıkı bir şekilde uyalım. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Sokakta maske takıp sosyal mesafeye dikkat edelim. Hep birlikte tedbirleri elden bırakmadan korona virüsle mücadelemizi sürdürelim" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA