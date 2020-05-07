Taziye kurulan mahalledeki korona virüs vaka sayısı 43 oldu
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Taziye kurulan mahalledeki korona virüs vaka sayısı 43 oldu

Taziye kurulan mahalledeki korona virüs vaka sayısı 43 oldu
07.05.2020 22:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:05

Van'ın İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanlara yönelik sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası korona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 43 oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanlara yönelik sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası korona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 43 oldu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, şehir merkezinde riskin arttığını belirterek, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda tekrar uyardı.

Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrası mahalle karantinaya alınmış, sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda vaka sayısı 15'e yükselmişti. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Eraygen ailesi tarafından da Ortanca Mahallesi'ne taziye kurulmuştu. Eraygen ailesi mensupları ve taziye kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, muhtar Yönten görevden uzaklaştırılmıştı.

Bunun üzerine Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların ikamet ettiği Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Taziye sonrası bölgeye yoğunlaşan sağlık ekipleri, taziyeye katılanlarla ilgili sağlık taraması yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Tekirdağ'dan gelen, Bostaniçi, Yenimahalle ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden ve taziyeyi kuran Eraygen ailesinden 23 kişide; Arıtoprak, Bostaniçi ve Ortanca mahallesinde ikamet eden Eralan ailesinden 7 kişide, İskele ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden Acar ailesinden 9 kişide, Ortanca Mahallesi'nde ikamet eden Erçağlar ailesinden 1 kişide, Gürpınar ilçesi Umut Mahallesi'nde ikamet eden Sönmez ailesinden 1 kişide, Bostaniçi Mahallesi'nde ikamet eden Gökçek ailesinden 1 kişide ve Antalya'dan gelen Erdeğer ailesinden 1 kişide olmak üzere toplam 43 kişide korona virüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan hastaların tedavisi sürerken, ekipler taziyeye katılanların tespiti için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

"Van merkezde risk bugünlerde her zamankinden daha fazla"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, il merkezinde korona virüs vaka sayısında tedbirsiz ve sorumsuzca davranan bazı hemşehrilerinden dolayı bulaş riskinde artış olduğunu belirterek, "Selimbey, Cevdetpaşa, Yalımerez mahallesindeki vakalar ile Ortanca Mahallesi'ndeki taziye sonrası ortaya çıkan vakalarla il merkezinde korona viras pozitif vaka sayısı çok ciddi bir artış gösterdi. Bundan dolayı il merkezinde risk şu anda çok büyük. Çünkü Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların sayısı çok fazla. Ayrıca bunların içinde kamu kurumunda çalışanlar ve Van merkezde oturanlar da bulunuyor. Bu kişilerin çok kişiyle temas kurduğunu değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı, çıkmak zorunda kalanlar da mutlaka maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Çünkü Van merkezde risk bugünlerde her zamankinden daha fazla. Tedbirleri elden bırakmamalıyız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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