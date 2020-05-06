Taziye kurulan mahallede 6 korona virüslü tespit edildi, 4 mahalle karantinaya alındı
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Taziye kurulan mahallede 6 korona virüslü tespit edildi, 4 mahalle karantinaya alındı

Taziye kurulan mahallede 6 korona virüslü tespit edildi, 4 mahalle karantinaya alındı
06.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:23

Van merkez İpekyolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalleye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.

Van merkez İpekyolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalleye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.

İpekyolu ilçesinde bağlı Ortanca Mahallesi'nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla İpekyolu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dün karantina kararı alındı. Kurulan taziyeye katılarak korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten, 'görevi ihmalden' İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınırken hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan mahallenin girişinde tedbir alırken, mahallelerde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA

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