Taziye evleri numune alım merkezi oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyeye ait 2 taziye evi Kovid-19 testi için numune alım merkezine dönüştürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyeye ait 2 taziye evi Kovid-19 testi için numune alım merkezine dönüştürüldü.

İlçedeki hastanede meydana gelen test yoğunluğunu ortadan kaldırmak için Sultan Abülhamit Mahallesi'ndeki Mehmet Mert İliksoy Taziye ile Şahinbey Mahallesi'ndeki Hacı Ali Yıldırım Taziye Evi, Kovid-19 testi için numune alım merkezi oldu.

Nizip İlçe Sağlık Müdürü Duygu Ayabakan Çot, yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artış nedeniyle farklı önlemler almaya başladıklarını söyledi.

Alınan önlemler kapsamında Nizip Belediyesi ile iş birliğine girdiklerini ifade eden Çot, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda artan vaka sayılarının önüne geçmek ve test nedeniyle hastanede oluşan yoğunluğu önlemek adına Kaymakamlığımızın izni, Nizip Belediyesinin de desteğiyle ilçe merkezinde bulunan 2 ayrı taziye evinde numune alım merkezi oluşturduk. Bu alanlarda görevli arkadaşlarımız hafta içi saat 09.00 ila 16.00 saatleri arasında isteyen tüm vatandaşlarımızın testlerini yapacaklar. Burada test yaptıran vatandaşlarımız da sonuçlarına e-nabız üzerinden ulaşabilecekler. Ben bu konuda bizlere destek veren İlçe Kaymakamımız Kemal Şahin'e, bizimle her zaman iş birliği yapan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu