Taziye evleri numune alım merkezi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taziye evleri numune alım merkezi oldu

Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Taziye evleri numune alım merkezi oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyeye ait 2 taziye evi Kovid-19 testi için numune alım merkezine dönüştürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediyeye ait 2 taziye evi Kovid-19 testi için numune alım merkezine dönüştürüldü.

İlçedeki hastanede meydana gelen test yoğunluğunu ortadan kaldırmak için Sultan Abülhamit Mahallesi'ndeki Mehmet Mert İliksoy Taziye ile Şahinbey Mahallesi'ndeki Hacı Ali Yıldırım Taziye Evi, Kovid-19 testi için numune alım merkezi oldu.

Nizip İlçe Sağlık Müdürü Duygu Ayabakan Çot, yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artış nedeniyle farklı önlemler almaya başladıklarını söyledi.

Alınan önlemler kapsamında Nizip Belediyesi ile iş birliğine girdiklerini ifade eden Çot, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda artan vaka sayılarının önüne geçmek ve test nedeniyle hastanede oluşan yoğunluğu önlemek adına Kaymakamlığımızın izni, Nizip Belediyesinin de desteğiyle ilçe merkezinde bulunan 2 ayrı taziye evinde numune alım merkezi oluşturduk. Bu alanlarda görevli arkadaşlarımız hafta içi saat 09.00 ila 16.00 saatleri arasında isteyen tüm vatandaşlarımızın testlerini yapacaklar. Burada test yaptıran vatandaşlarımız da sonuçlarına e-nabız üzerinden ulaşabilecekler. Ben bu konuda bizlere destek veren İlçe Kaymakamımız Kemal Şahin'e, bizimle her zaman iş birliği yapan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Erkan Kandemir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Adrian Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ersun Yanal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taziye evleri numune alım merkezi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:59:23. #1.15#
title