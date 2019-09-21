Taziye dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

21.09.2019 19:35

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, taziyeden dönenlerin bulunduğu otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kenan Taşkın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Ünlüce köyü yakınında dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Cankurtaran, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova Kaymakamlığına vekalet eden Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçta bulunanların taziye için Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi'ne gittiğini, aracın dönüş yolunda dereye yuvarlandığını belirtti.

Kaynak: AA