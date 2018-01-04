Taziye dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan Güler Mercan yönetimindeki otomobil, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Refüje çarpan otomobil karşı şeride sürüklendi. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Dilan Mercan olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Güler Mercan ve Meryem Sercan ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Dilan Mercan'ın cansız bedeni ise hastane morguna konuldu.

Öte yandan, Güler Mercan ve beraberindekilerin Pazarcık ilçesinde ikamet eden bir yakının taziye ziyaretinden döndükleri öğrenildi.