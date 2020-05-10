Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 84'e yükseldi
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Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 84'e yükseldi

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 84'e yükseldi
10.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:48

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 84'e yükseldiVAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde, sağlık ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda dün itibariyle 75 olan vaka sayısı bugün 84'e yükseldi.

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 84'e yükseldi

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde, sağlık ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda dün itibariyle 75 olan vaka sayısı bugün 84'e yükseldi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu tür etkinlikleri düzenleyip yasağa uymayanların 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına bildirilmeleri istendi. İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, Eraygen Ailesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Eraygen Ailesi üyeleri ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ardından da Muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı. Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç Mahalleleri'nde de karantina uygulanmaya başlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı taramayla dün itibariyle 75 olan vaka sayısının bugün 84'e yükseldiği belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada,"İlimiz İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesindeki taziye bağlantılı koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı 84'e yükseldi. İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz. Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasak. Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağılığımız ve koronavirüsle mücadelemiz açısından büyük önem taşıyor.Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Sokağa çıkmak zorunda olanları maske takıp sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarıyoruz. Riskin farkında olalım."denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 84'e yükseldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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