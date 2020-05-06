Taziye çadırı kurulan mahallede 6 korona virüslü tespit edildi, 4 mahalle karantinaya alındı
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Taziye çadırı kurulan mahallede 6 korona virüslü tespit edildi, 4 mahalle karantinaya alındı

Taziye çadırı kurulan mahallede 6 korona virüslü tespit edildi, 4 mahalle karantinaya alındı
06.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:08

Taziye çadırı kurulan mahallede 6 korona virüslü tespit edildi, 4 mahalle karantinaya alındı Taziyeye izin veren Ortanca Mahalle Muhtarı Yönten, İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alındı Van merkez İpekyolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya...

Taziye çadırı kurulan mahallede 6 korona virüslü tespit edildi, 4 mahalle karantinaya alındı

Taziyeye izin veren Ortanca Mahalle Muhtarı Yönten, İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alındı

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalleye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.

İpekyolu ilçesinde bağlı Ortanca Mahallesi'nde Eralan ailesinden 4, Eraygen ailesinden de 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla İpekyolu İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dün karantina kararı alındı. Taziyeye katılarak korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarla temasta bulunan çok sayıda vatandaşın olduğu değerlendirilen Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahalleleri de karantinaya alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye çadırı kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten, 'görevi ihmalden' İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınırken hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantinaya alınan mahallenin girişinde tedbir alırken, mahallelerde sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Taziye çadırı kurulan mahallede 6 korona virüslü tespit edildi, 4 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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