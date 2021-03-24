ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
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ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı

24.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:07

Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısıTÜRKİYE'nin cennet köşelerinden biri olan Antalya'daki Tazı Kanyonu, turist akınına uğruyor.

Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı

TÜRKİYE'nin cennet köşelerinden biri olan Antalya'daki Tazı Kanyonu, turist akınına uğruyor. İskandinav ülkelerinin fiyortlarından farksız manzarasıyla görenlerin aşık olduğu kanyon, farklı kuş türleri ve doğal yaşama da ev sahipliği yapıyor. Bölgeye doğa severlerle sık sık giderek habitatı inceleyen doğa tutkunu aynı zamanda dağ rehberi Cuma Gök, bazı noktaların kirletildiğini belirterek, Tazı Kanyonu'na sahip çıkılmasını istedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında keşfedilen, 200 metre derinliğindeki Tazı Kanyonu, yaz kış macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesiyle birlikte doğa severler ve turistler bölgeye giderek, fotoğraf ve video çekimleri yapmaya başladı.

Bölge halkının 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin gözde merkezi haline geldi. 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısmındaki kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarının da ilgisini çekiyor.

İskandinav ülkelerinin fiyortlarından farksız olduğu düşünülen, 'Bilgelik Vadisi' olarak da adlandırılan Köprüçay Vadisi'nin sahip olduğu kanyonlardan biri olan Tazı Kanyonu'nda fotoğraf çekenler arasında gelin ve damatların yanı sıra, doğa fotoğrafçıları da yer alıyor. Doğa tutkunları bölgede kamp yaparak, kanyondaki doğal yaşamı görüntülüyor. Günümüzün fotoğraf ve video teknolojisini dronların yardımıyla gökyüzüne taşıyan macera tutkunları, kanyonun üzerinden eşsiz manzarayı görüntülüyor. Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, özel fotoğraf çekimi için kanyona gelenler, manzaranın keyfini çıkarıyor.

Doğa tutkunu aynı zamanda dağ rehberi Cuma Gök, bölgeye doğa severlerle sık sık giderek bölge habitatını inceliyor. Gerek havadan dron yardımıyla gerek yerden kanyonu adım adım tarayan Gök, tespit ettiği eksiklikleri yetkililerle paylaşarak, doğal güzelliklere sahip çıkmaya çalışıyor.

Kanyon çevresinde, yaban hayatı canlılığının dikkat çekici olduğunu söyleyen Cuma Gök, Atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşları kanyon üzerinde sık sık görmek mümkün. Bu kuşlar bölgede en çok dikkat çeken kuş türleri. Gökyüzünün maviliğinde süzülüp kanyonun derinliklerinde avlarını arıyorlar dedi.

Cuma Gök, dron uçuşu sırasında kanyonun içinden akan zümrüt rengi suyun güzelliğinin büyüleyici olduğunu hatırlatarak, Tazı Kanyonu birkaç ünlü markanın reklam filmiyle gündeme geldi. Bir anda çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya başladı. Bilinçli veya bilinçsizce kanyon yıpratıldı. Özellikle fotoğraf çekimlerinin yapıldığı üst noktadaki bölge bir hayli hor kullanıldı ve kirletildi. Biz doğa tutkunları buralara sık sık gelip bölgeyi temizlemeye ve insan eliyle kirlenen noktaları eski haline getirmeye çalışıyoruz. Doğal güzelliklere sahip çıkmak bizim elimizde. Tazı Kanyonu Antalya için önemli bir değer, korumalıyız diye konuştu.

ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı
ANTALYA Tazı Kanyonu'na sahip çıkalım çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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