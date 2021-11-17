"Tazelenme Üniversitesinde" dersler başlıyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Tazelenme Üniversitesinde derslerin 22 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Emre Birinci, yaptığı yazılı açıklamada, 60 yaş üstü bireylerin sosyal hayata katılımını ve kaliteli yaşam sürdürmelerini, aynı zamanda var olan yaşlılık algısını değiştirmeyi amaçlayan Tazelenme Üniversitesinin öğrencilerine ücretsiz ve sınavsız 4 yıl öğrenim görme hakkı tanıdığını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim faaliyetlerine bir süre ara veren Tazelenme Üniversitesinin, 22 Kasım'dan itibaren eğitim faaliyetlerine tekrar başlayacağını ifade eden Birinci, 11-12 ve 15-16 Kasım'da gerçekleştirilen kayıtların yoğun ilgi gördüğünü, birinci sınıflar için belirlenmiş olan 50 kişilik kontenjanın birkaç saat içerisinde dolduğunu ifade etti.

Birinci, kayıt esnasında öğrencilerden aşı kartı ve HES kodlarının alındığını, aşı olmayanların kayıtlarının alınmadığını, öğrencilerin maskesiz bir şekilde derslere giremeyeceklerini, derslerin salonların öğrenci sayılarına göre planlandığını ve yüzde 38 doluluk oranı ile derslerin işleneceğini belirterek, derslerin gönüllü öğretim elemanları tarafından verileceğini, öğrencilerin derslerinin haftada iki gün olacağını açıkladı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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