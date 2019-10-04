Tazelenme Üniversitesi öğrencileri sabah sporunda

04.10.2019 13:44

Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Eskişehir'de eğitimlere başlayan Tazelenme Üniversitesinin yeni öğrencileri kampüs içinde yürüyüş ve egzersiz yaptı.



Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi önünde toplanan öğrencilere Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da eşlik etti. Öğrencilerle beraber ısınma hareketleri yapan Rektör Çomaklı, onlarla birlikte futbol sahasına kadar yürüdü. Etkinlik burada yapılan antrenmanın ardından sona erdi.



Rektör Çomaklı'dan sosyal sorumluluk vurgusu



Geçen aylarda imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçen Anadolu Tazelenme Üniversitesi hakkında konuşan Rektör Çomaklı "Dersleri geçtiğimiz salı günü başlayan Tazelenme Üniversitesinde belli bir yaşın üzerinde insanlara yardımcı olmak maksadı ile destekleyici eğitimler veriliyor. Bu iş toplumsal açıdan önemli bir sorumluluk gerektiriyor, Anadolu Üniversitesi olarak bu sorumluluğa ortak olmayı istedik. 60 yaş üzeri bireylerimizin farklı eğitimlerle meziyetlerini arttırmayı hedefliyoruz. Erkeklerin örgü örmesi ve kadınlar herhangi bir şeyi tamir etmesi en basit örnek olabilir. Aynı zamanda bu iş birliği ile genç öğrencilerimizin de kampüsümüze gelen 60 yaş üzeri bireylerin tecrübelerinden faydalanacağını düşünüyoruz" dedi.



"Tazelenme Üniversitesini duyunca Eskişehir'e yerleştim"



Tazelenme Üniversitesiyle ilgili görüşlerini dile getiren Tazelenme Üniversitesi öğrencisi İhsan Duran, "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere Tazelenme Üniversitesi'nde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Ama bu üniversiteyi duyunca Eskişehir'e yerleşmeye karar verdim. Buraya geldiğimde sadece üniversite okuyacağımı zannediyordum. Ama gelince buranın ne kadar güzel olduğunu gördüm. Hocalarımız ve derslerimiz çok güzel. Birbirimizle burada kaynaşma fırsatı bulduk. Burada sadece ders görmüyoruz. Ayrıca halk oyunları gibi çeşitli etkinliklere de katılıyoruz. Salı ve perşembeleri de güne sporla başlıyoruz. Burada zaman zaman genç öğrencilerle de ders yapacağımızı öğrendim. Bu da bizim için çok değişik bir şey. Ben burada tekrardan dinçleştiğimi hissediyorum. Ayrıca burada disipline girdik. Biz enerjiğiz; ama hocalarımız bizden daha enerjik. Ben tazelenerek yaşlanacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Kendimizi çok enerjik ve çok dinç hissediyoruz"



Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Hülya Gürler ise "Rektörümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha önceden Psikoloji dersi gördük. Egzersiz derslerimiz var. Bunun yanı sıra atölye derslerimiz var. Ben hayatımda hiç ne çekiç ne de vida kullanmadım. Burada onları kullanma fırsatım oldu. Bundan sonra da öğreneceklerimiz var. Eminim bize çok şey katacak. Bugün çok mutluyuz. Kendimizi çok enerjik ve çok dinç hissediyoruz. Gelecek sene için burayı birçok arkadaşımı da tavsiye ettim" şeklinde konuştu.



"Tazelenme Üniversitesi gönüllülük esasına dayanıyor"



Tazelenme Üniversitesine geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Zekiye Çomaklı, "Ben fazlaca meşgalesi olan bir hanımım. Böyle bir şeye ihtiyacım olacağını düşünmemiştim. Burayı gelip 60 yaş üstü arkadaşları görünce çok farklı bir duyguya kapıldım. O kadar mutlular ki onların mutluluğu bize yansıdı. Derslerinin dışında rektör hocamızdan yüzme, İngilizce dersleri de istiyorlar. İki gündür hayata yeniden gelmiş gibi olduklarını söylüyorlar. Buraya gelen genç öğrencilerin arasında bizim de böyle olmamız çok mutlu ediyor. Bu üniversite bir gönüllük esasına dayanıyor. Bu yüzden başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA