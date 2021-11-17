Tazelenme Üniversitesi ders başı yapıyor

Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü, 2021- 2022 Eğitim Dönemi'ne öğrenci kayıtları ile başladı. 60 yaş üstü bireylerin sosyal hayata katılımı ve kaliteli yaşam sürdürmelerini, aynı zamanda var olan yaşlılık algısını değiştirmeyi amaçlayan Tazelenme Üniversitesi, öğrencilerine ücretsiz ve sınavsız 4 yıl öğrenim görme hakkı tanıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yeni dönem öğrencilerinin kabul edilmesi için gerçekleştirilen kayıtlar yoğun ilgi gördü. Pandemi nedeniyle eğitim faaliyetlerine bir süre ara veren Tazelenme Üniversitesi, 22 Kasım Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine tekrar başlayacak.

Pandemi nedeniyle gerekli önemlerin alınarak eğitim sürecine başlayacaklarını belirten Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucusu ve Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emre Birinci; kayıt esnasında öğrencilerden aşı kartı ve hes kodlarının alındığını, aşı olmayanların kayıtlarının alınmadığını, öğrencilerin maskesiz bir şekilde derslere giremeyeceklerini, derslerin salonların öğrenci sayılarına göre planlandığını belirtti. Ayrıca derslerin gönüllü öğretim elemanları tarafından verileceğini, öğrencilerin derslerinin haftada iki gün olacağını da ifade eden Birinci, "1. Sınıflar için belirlenen 50 kişilik kontenjanla Egzersiz, Sağlık Bilgisi, Psikoloji, Hukuk, İngilizce, Akılcı İlaç Kullanımı, Psikiyatri, Astronomi ve Evren Bilimi gibi dersler işlenecek. " dedi.

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