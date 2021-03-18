Tazelenme Üniversitesi COVİD döneminde eğitime ara vermedi
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Tazelenme Üniversitesi COVİD döneminde eğitime ara vermedi

18.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:53
Tazelenme Üniversitesi COVİD döneminde eğitime ara vermedi

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik olan Tazelenme Üniversitesi'nde eğitimler pandemi sürecinde uzaktan devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik olan Tazelenme Üniversitesi'nde eğitimler pandemi sürecinde uzaktan devam ediyor. Prof. Dr. İsmail Tufan, eğitimlere ilginin yoğun olduğunu söyledi

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, 18- 24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Sosyal Sorumluluk projesi olarak Akdeniz Üniversitesi'nde 2006 yılında hayata geçirilen Tazelenme Üniversitesi'nde pandemi nedeniyle bu dönemde uzaktan eğitimin devam ettiğini belirten Prof. Dr. İsmail Tufan, yaşlıların hayat kalitesini artırmak adına uzaktan derslere ağırlık verdiklerini ve olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

Yaşlılar uzaktan dersle moral buldu

İnsanlığın Covid 19 pandemisiyle büyük bir sınavla karşılaştığını ve 60 yaş üstü kişilerin bu süreçten en çok etkilenen kesimlerin başında olduğunu belirten Prof. Dr. İsmail Tufan, "Pandemi sürecinde evde kalmak durumunda olan yaşlılarımız hareketsizlik, depresyon gibi sorunlar yaşadı. Bu süreçte uzaktan devam eden derslerimiz günlük hayatta onlara moral desteği sağladı. Yaşlılarımız ev ortamında derslerini büyük ilgiyle takip etti" ifadelerini kullandı.

Yaşam kalitelerini arttırıyor

Tazelenme Üniversitesi'nin 'hayat boyu öğrenme' amacıyla yola çıktığını belirten Prof. Dr. Tufan, yaşlanan bireylerin zihinsel anlamda hayat kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyerek çok sayıda kişiye ulaştıklarını ve aldıkları geri dönüşlerden memnun olduklarını kaydetti. Yaşlılara saygının, hürmetin kültürümüzün bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tufan, onların yaşam tecrübesinin arkadan gelen nesle aktarımının önemini vurgulayarak yaşlanmanın herkesin eline geçmeyecek çok kıymetli bir şans olduğunu sözlerine ekledi. - ANTALYA

Tazelenme Üniversitesi COVİD döneminde eğitime ara vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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