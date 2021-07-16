Taze üzüm ihracatı 158 milyon doları geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taze üzüm ihracatı 158 milyon doları geçti

Taze üzüm ihracatı 158 milyon doları geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden, Superior Seedless üzümünün ihracat yolculuğu 16 Temmuz 2021 tarihinde başladı.

Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden, Superior Seedless üzümünün ihracat yolculuğu 16 Temmuz 2021 tarihinde başladı. Superior Seedless üzümü düşük şeker oranı nedeniyle özellikle diyabet hastalarının gözdesi olduğu ifade edildi.

Superior Seedless üzümü, 2020 yılında yüzde 74'lük artışla 6,6 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Türkiye'nin 2020 yılında sofralık taze üzüm ihracatı ise toplamda yüzde 5'lik artışla 150 milyon dolardan, 158 milyon dolara ulaştı.

Superior Seedless üzümünün Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Superior Seedless çeşidi sofralık üzüm için oluşturulan Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Manisa iline bağlı Alaşehir, Salihli, Sarıgöl ilçeleri ve Denizli iline bağlı Buldan ilçesi muhtelif bağlarda yapılan incelemeler ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitü Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda, Superior Seedless çeşidi sofralık üzümlerin, 15 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kesimine, 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ihracına karar verildiğini kaydetti.

Türkiye'nin 2019 yılında 3,8 milyon dolarlık Superior Seedless üzümü ihraç ettiği bilgisini veren Uçak, "2020 yılında yüzde 74'lük artışla 6,6 milyon dolara yükseldi. Sultani çekirdeksiz üzüm ve red globe üzümünden sonra en çok ihraç edilen taze üzüm türü oldu. Türkiye'de üretilen üzüm çeşitleri içerisinde turfanda olarak nitelendirilebilecek bir ürün. Sofralık üzüm ihracatında lider konumda olan sultani yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşıyor. Türk üzüm ihracatçılarına piyasaya 15 gün önce girme fırsatı sunuyor. Diyabet hastaları tarafından tercih edilen Supeior Seedless üzümünün bu yıl rekoltesinde düşüşler olsa da ihracatta geçen yılki seviyeyi korumayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Superior üzümü en çok Ruslar tercih etti

Türkiye, 2020 yılında 6,6 milyon dolarlık Superior Seedless çeşidi sofralık üzümü ihraç ederken, Superior üzümünü en çok 3,2 milyon dolarlık tutarla Rusya Federasyonu tercih etti. Türkiye, 28 ülkeye Superior üzümü ihraç ederken, Rusya'yı Ukrayna, Beyaz Rusya, Polonya ve Suudi Arabistan takip etti.

Taze üzüm ihracatından Türkiye, 2020 yılında 158 milyon dolar döviz getirisi elde ederken, 111 milyon dolarlık büyük kısmını Çekirdeksiz Sultani üzümden elde etti. Red Globe üzümü 7,3 milyon dolar ihraç edilirken, Superior Seedless 6,6 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi. Yalova incisi ise 5,2 milyon dolarlık talep gördü. - İZMİR

Taze üzüm ihracatı 158 milyon doları geçti
Taze üzüm ihracatı 158 milyon doları geçti
Taze üzüm ihracatı 158 milyon doları geçti
Taze üzüm ihracatı 158 milyon doları geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin
Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Metin Oktay Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taze üzüm ihracatı 158 milyon doları geçti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 10:16:43. #1.15#

title