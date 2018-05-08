Taze Sarımsak Hasadında 15 Bin Tarım İşçisi Çalışıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde hasadı devam eden taze sarımsak için 15 bin tarım işçisinin çalıştığı belirtildi.

Hasadın sürdüğü alanlarda incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplam 20 bin dönüm alanda tarımı gerçekleştirilen sarımsağın yarısının taze toplandığını söyledi.

Çevredeki il ve ilçelerden taşımalı olarak 15 bin tarım işçisinin Araban'a hasat için geldiğini dile getiren Doğan, işçilere 40 lira günlük yevmiye verildiğini kaydetti.