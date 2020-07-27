Taze incir, tezgahlarda yerini aldı
Aydın'da yol kenarlarına kurulan tezgahlarda taze incir satışına başlandı.
27.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:15
Aydın'da yol kenarlarına kurulan tezgahlarda taze incir satışına başlandı.
Yol kenarına kurulan tezgahlarda, incir 15 ila 20 lira arasında satılıyor.
Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, bereketli bir sezon dileyerek, "Şimdiye kadar her şey iyi bir şekilde ilerledi. İyi bir sezon bekliyoruz. Mahsul iyi görünüyor. Sonu da iyi olsun inşallah." diye konuştu.
Kaynak: AA