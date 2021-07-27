Taze incir ihracatında hedef 75 milyon dolar
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Taze incir ihracatında hedef 75 milyon dolar

Taze incir ihracatında hedef 75 milyon dolar
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu taze incirde bu sezon 75 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu taze incirde bu sezon 75 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın sarı lop taze incirde 28 Temmuz'da, Bursa siyahında ise 30 Temmuz'da başlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin taze incir ihracatının 2019 yılında 48,8 milyon dolar iken, 2020 yılında 60 milyon 4 bin dolara tırmandığını belirten Uçak, Bursa siyahı taze incirin 2020 yılında Türkiye'ye 48 milyon 881 bin dolar kazandırdığını, sarı lop taze incir ihracatından ise 11 milyon 123 milyon dolar elde edildiğini bildirdi.

Geçen yıl 42 ülkeye 60 milyon doların üzerinde taze incir ihracatı yapıldığı bilgisini veren Uçak, şunları kaydetti:

"2021 yılı rekoltesi ve kalitesi ihracat için son derece uygun. Rekoltede yüzde 10 civarında artış bekliyoruz. Taze incir ihracat hedefimiz 75 milyon dolar. Bursa siyahında Almanya 17 milyon 160 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Avusturya 6 milyon dolarlık Bursa siyahı taze incir aldı. Hollanda ise 4,7 milyon dolarlık Bursa siyahı tercih etti. Sarı lop taze incir ihracatında da Almanya 3 milyon 555 bin dolarlık tutarla birinci ülke oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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