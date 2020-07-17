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Taze fasulye fiyatı ne üreticiyi ne de alıcıyı memnun etti

Taze fasulye fiyatı ne üreticiyi ne de alıcıyı memnun etti Şuhut'ta fasulye üreticisi de alıcısı da fiyatlardan dert yakındı Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bu yıl üreticiler fiyatlardan yana dertli. Kilogram fiyatını 2-2.

Taze fasulye fiyatı ne üreticiyi ne de alıcıyı memnun etti
17.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:58

Taze fasulye fiyatı ne üreticiyi ne de alıcıyı memnun etti

Şuhut'ta fasulye üreticisi de alıcısı da fiyatlardan dert yakındı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bu yıl üreticiler fiyatlardan yana dertli. Kilogram fiyatını 2-2.50 TL arasında değişen fiyatlarla sattıklarını ifade eden üreticiler rakamların kendilerini memnun etmediklerini belirttiler.

Şuhut ilçesinde bu yıl yaklaşık 3 bin 500 dekar alana ekimi yapılan taze fasulyenin hasadı da başladı. İlçede kurulan fasulye pazarında fiyatlar üreticileri ve alıcıları memnun etmedi. Üreticiler 2 TL'nin altında yapılan satışların artan maliyetlerden dolayı zarar ettirdiğini kaydederken, alıcılar ise 2,5 TL'den satılan fasulyenin pahalı olduğunu savundu.

Fasulye tüccarı Recep Yetgin, kendi durumlarının çiftçiden daha kötü olduğunu savunarak özellikle piyasada kaliteli mal noktasında sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Yetgin, "Esnaf olarak çiftçiden önce biz kan ağlıyoruz. Neden? Çünkü burada 2 TL'ye aldığımız fasulyeyi gittiğimiz yerde de 2 TL'ye zorlanıyoruz satmak için. Korkuyoruz, yani buradan mal yaparken satılıp satılmayacağından şüphe duyuyoruz. Esnaf mal alamıyor, çünkü gittiği yerde satılmıyor" dedi.

"Maliyetler belimizi büküyor"

Fasulye üreticisi Şükrü Çelik ise artan maliyetlerin bellerini büktüklerini dile getirdi. Mazot, gübre, işçi giderlerinin kendilerini zorladığını aktaran Çelik, "Fasulyenin kilogram fiyatı 1,80 ile 2 TL arasında. Mazot 6-7 TL, gübre olmuş 120-130 TL, işçi maliyeti olmuş 70 TL. Bu çifti nasıl kalkınacak? Su parası bir dert, elektrik parası bir dert her ay fatura yazılıyor bize. Faturalar zaten yüksek rakamları ile baş ağrıtıyor. Fasulye kolay kolay bu meydana gelmiyor. Fasulyeye alıcı da yok. Ürünü getirdik burada bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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