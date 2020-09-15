Taze çekirdeksiz üzüm ihracatı hızlı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taze çekirdeksiz üzüm ihracatı hızlı başladı

Taze çekirdeksiz sultani üzümde 2020/2021 sezonu, yüzde 22 ihracat artışıyla başladı.

Taze çekirdeksiz üzüm ihracatı hızlı başladı
15.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:17

Taze çekirdeksiz sultani üzümde 2020/2021 sezonu, yüzde 22 ihracat artışıyla başladı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, taze çekirdeksiz kuru üzümde sezonun başladığı 8 Ağustos'tan sonraki 1 aylık dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 37 milyon 419 bin dolar ihracat yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin taze üzüm ihracatından 2019'da 150 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini bildirdi.

Taze üzüm ihracatı içinde 92 milyon dolarla en büyük payı çekirdeksiz sultani üzümün aldığına işaret eden Uçak, şunları kaydetti:

"2020 yılında taze üzüm ihracat hedefimiz 180 milyon dolar. Bunun içinde yer alan taze çekirdeksiz sultani üzüm ihracatında ise 110 milyon dolara ulaşmak için çalışacağız. Bu sezon ilk ayda 44 ülkeye üzüm ihraç ettik. Rusya, 19 milyar 142 bin dolarlık tutarla en fazla ihracat yapılan ülke olurken Ukrayna, Almanya ve Polonya da onu takip eden ülkeler oldu."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Metin Uca Demet Akalın Ozan Çolakoğlu
Spor Falcao Erol Bulut Tamer Tuna Adem Büyük Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Suriye Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: Taze çekirdeksiz üzüm ihracatı hızlı başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 13:48:18. #1.15#
title