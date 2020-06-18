Taze balık nasıl anlaşılır?
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Taze balık nasıl anlaşılır?

En sağlıklı ve lezzetli balık tarifi için özellikle taze balığı seçmelisiniz. Bunun için de bazı püf noktalarına ihtiyacınız var.

Taze balık nasıl anlaşılır?
18.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:12

Balık sezonunun açılması ile "Taze balık nasıl anlaşılır?" sorusu tekrar akıllara geldi. Balıkçı tezgahından en taze balığı seçmek için aklınızda bulunması gerekenler sizler için derledik.

ETİ SERT OLMALI

Taze balığın eti sert ve diri olur. Balık bayatladıkça eti yumuşar. Eğer balığa dokunduğunuzda çukurluk kalıyorsa balık bayat, çukurluk eski haline dönüyorsa balık tazedir.

Taze balık nasıl anlaşılır?

AĞZI KAPALI OLMALI

Taze balığın kokusu rahatsız edici değildir ve ağzı kapalıdır. Balığa yaklaşık koklayın, ekşi ve asitli bir koku varsa bayattır.

Taze balık nasıl anlaşılır?

PULLARI SAĞLAMDIR

Taze balığın pulları kolayca kopmaz. Derisi ve pulları parlak, yüzgeci kırmızıdır.

Taze balık nasıl anlaşılır?

KARNI ŞİŞ DEĞİLDİR

Taze balığın arkın kısmında şişlik olmaz.

Taze balık nasıl anlaşılır?

SU TESTİ

Taze balık suya konduğunda dibe çöker. Bayat balık ise suyun yüzünde kalır.

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