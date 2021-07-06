SPOR Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı
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SPOR Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştıCan ÇELİK / ADANA, (DHA) - Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un 21 yaşındaki genç savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, TFF 1'inci Lig'de şampiyon olmalarını sağlayan gücün kulüpteki aile ortamı olduğunu belirterek,...

Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) - Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un 21 yaşındaki genç savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, TFF 1'inci Lig'de şampiyon olmalarını sağlayan gücün kulüpteki aile ortamı olduğunu belirterek, 'Kampta da aile olarak devam ediyoruz. Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı' dedi.

Mavi-lacivertli ekipte, geçen sezon birçok maçta ilk 11'de görev alan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan genç savunmacı Tayyip Talha Sanuç, takımıyla Bolu kampında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Sanuç, yeni sezon çalışmalarının çok iyi gittiğini ve gelen transferlerle günden güne daha da güçlendiklerini kaydetti. Takım olarak Süper Lig'in zorlu geçeceğinin farkında olduklarını belirten Sanuç, antrenmanlarda herkesin çok çalıştığını ve bu rekabetin içinde formayı almak için elinden geleni yapacağını söyledi.

AVRUPA VE MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Geçen sezon Akhisarspor'a karşı attığı golü unutamadığını ve hücum yönünü geliştirmek adına sıkı çalıştığını ifade eden Sanuç, 'Savunma oyuncusunun hücum yönü de önemli. Bazen atılan bir gol, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. Her duran topta ceza sahasına gol atmak için gidiyorum' dedi.

Adana Demirspor'a geldiği ilk gün tek hedefinin şampiyonluk olduğunu ve bunu başardıklarını anlatan Sanuç, şu an ise Süper Lig'de kendini gösterip A Milli Takım forması giymek ve ileride Avrupa kulüplerinde oynamak istediğini söyledi.

"SAMET HOCA BİZE BABA ŞEFKATİ VERDİ"

Takımı şampiyonluğa götüren şeyin aile ortamı olduğunu dile getiren Sanuç, kampta da bu ortamın devam ettiğini kaydetti. Tüm kulüp çalışanlarıyla birlikteliğin devam ettiğini vurgulayan Sanuç, 'Gerçek bir aileyiz. Bu güç bizi Süper Lig'de de başarıya götürecektir. Şampiyonluğumuzun mimarı başkanımız Murat Sancak'tır. Çok fedakarlık yaptı ve biz de ona verdiğimiz sözü tuttuk. Ayrıca Samet hoca bize özgüvenimizi kazandırdı. Hocamız geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı' dedi.

SPOR Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı
SPOR Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı
SPOR Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı
SPOR Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı
SPOR Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı
SPOR Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı
SPOR Tayyip Talha Sanuç: Samet hoca geldiği ilk günden beri bize baba şefkatiyle yaklaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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