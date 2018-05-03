Tayyar'dan Erdoğan'a Anlamlı Mesaj
Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demir parmaklıklar arasından çekilen fotoğrafını paylaşarak, adaylığını kutladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demir parmaklıklar arasından çekilen fotoğrafını paylaşarak, adaylığını kutladı.
Milletvekili Şamil Tayyar, anlamlı paylaşım ile 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterdiklerini belirterek, hayırlı olmasını diledi. Erdoğan'ın cezaevinde demir parmaklıkların ardında çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Tayyar, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden aday gösterdik.Cezaevi avlusuna açılan pencereden dünyaya açılan pencereye. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP