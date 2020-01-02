Tayvanlılar rüzgâr ve güneş elektriğini depolamaya talip
Tayvanlı enerji depolama ve solar sistemleri üreticisi URE, ilk 10 yılını doldurduğu için YEKDEM kapsamından çıkacak rüzgar ve güneş enerji santrallerinin elektriğini depolayacak sistemleri tedarik etmeyi hedefliyor.
02.01.2020 08:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:08
Tayvanlı enerji depolama ve solar sistemleri üreticisi URE, ilk 10 yılını doldurduğu için YEKDEM kapsamından çıkacak rüzgar ve güneş enerji santrallerinin elektriğini depolayacak sistemleri tedarik etmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com