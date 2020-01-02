Tayvanlılar rüzgâr ve güneş elektriğini depolamaya talip

02.01.2020 08:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:08

Tayvanlı enerji depolama ve solar sistemleri üreticisi URE, ilk 10 yılını doldurduğu için YEKDEM kapsamından çıkacak rüzgar ve güneş enerji santrallerinin elektriğini depolayacak sistemleri tedarik etmeyi hedefliyor.