Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi
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Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi

İSTANBUL'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.

07.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:32
Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi

İSTANBUL'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.

Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.


Kaynak: DHA
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