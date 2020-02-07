TAYVANLI TURİSTTEN İLGİNÇ KORONA ÖNLEMİ
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TAYVANLI TURİSTTEN İLGİNÇ KORONA ÖNLEMİ

İstanbul DHAİstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.

07.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:26
TAYVANLI TURİSTTEN İLGİNÇ KORONA ÖNLEMİ

DHA

İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.

Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Görüntü Dökümü: ------Çinli turist ve çantasındaki yazı

 


Kaynak: DHA
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