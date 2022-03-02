Tayvanlı siyasetçiler, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya bağışladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tayvanlı siyasetçiler, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya bağışladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Tayvanlı siyasetçiler, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya bağışladı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Yardımcısı Lai Ching-te ile Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya göndereceklerini duyurdu.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Yardımcısı Lai Ching-te ile Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya göndereceklerini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına uluslararası kamuoyunun tepkisi sürerken, Tayvanlı siyasetçiler Ukraynalılara yardım göndereceklerini açıkladı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, 18 bin dolar değerindeki 1 aylık maaşını Ukrayna'ya bağışlayacağını duyurdu. Tsai Ing-wen'in yardımcısı Lai Ching-te 13 bin dolar, Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang de 12 bin dolar olan 1 aylık maaşlarını Ukrayna'ya göndereceklerini belirtti.

Tayvanlı siyasetçiler aynı zamanda bir banka hesabı açıldığını ve bu hesap üzerinden Tayvan halkının da Ukrayna'ya para yardımı yapabileceklerini ifade etti. - TAİPEİ

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Tayvan, dolar, su, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title