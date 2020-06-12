Tayvanlı Firmalar Yeni Medikal/Cerrahi Ürünlerini Tanıtıyor Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) EXPOMED Fuarı'nda Tayvan Milli Katılımı'na ev sahipliği yapacak.

Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA), Tayvan Dışişleri Bakanlığı (MOFA) himayesinde, Tayvanlı medikal firmalarının en son teknolojiden yararlanarak ürettikleri ürünlerini Türk alıcılara ve basına tanıtmaları için 17 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10:00-11:00 arasında online ürün lansmanını gerçekleşecek. Lansmanda Kasım 2020'de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Expomed 2020 Fuarı'na katılacak olan Eped, Hilios, Biosensetek ve Apexbio firmaları yer alacak.

Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) üyelerinden olan RETINA, HILIOS, BIOSENSETEK, APEXBIO firmaları medikal/cerrahi alanında ürettikleri ürünlerle dikkat çekiyor. Firmalar Covid-19 önlemleri kapsamında ertelenen EXPOMED fuarında sergileyecekleri ürünlerini 17 Haziran Çarşamba günü online lansman ile tanıtmaya hazırlanıyor. Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak "Tayvan Medikal Ürünleri Online Lansmanı"nda Tayvanlı firmaların son teknolojiden yararlanarak geliştirdikleri medikal/cerrahi ürünleri görücüye çıkaracak.

Online sunuma katılacak Tayvanlı firmaların ve yeni ürünlerinin bilgileri şu şekilde:

EPED Inc. minimal invaziv cerrahi alanında lider bir şirket. Şirket, Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi), Kraniyofasiyal, KBB, Plastik, Estetik ve diğer minimal invaziv cerrahi uygulamaları için en son stereotaktik cerrahi navigasyon sistemlerini tanıtacak.

HILIOS Industrial, 2000 yılından beri profesyonel bir üretici ve floresan lamba ihracatçısı olan firma, tüm ürünlerini Tayvan'da üretilmektedir. Lansmanda kasları gevşetmeyi ve ağrıyı etkili bir şekilde hafifletmeyi amaçlayan kızılötesi FİZYOTERAPİ cihazının özelliklerini anlatacak.

BIOSENSETEK, biyoelektrik-fizyolojik sensör ve sinyal işleme araçlarının geliştirilmesine odaklanan lider bir araştırma ve tasarım şirketidir. Online lansmanda hastaların hayati belirtilerinin gerçek zamanlı izlenmesi için özel olarak tasarlanmış merkezi hayati belirtiler monitörününün tanıtımını yapacak.

APEXBIO, biyosensing teknolojisinin öncüsü olan firma Tayvan'ın halka arz edilen ilk biyoteknoloji şirketidir. Ürettikleri biyosensör bazlı kan şekeri izleme cihazlarını kronik hastalıkları olan hastalar evde kullanırken, hastane ve laboratuarlarda bu cihazlar profesyonel amaçlı kullanılıyor.Firma biyosensör bazlı kan şekeri izleme cihazlarının lider üreticisidir ve ürünleri dünya çapında 80 ülkede satılmaktadır.

Tayvan Küresel Anti-Pandemi Platformu kuruldu

Tayvan bugüne kadar COVID-19'un küresel yayılımında nispeten güvenli bir ülke olmuştur. Hükümetin çabaları koronavirüsün yayılımının engellenmesi konusunda başarılı olmuş, böylece herhangi bir sokağa çıkma yasağı gerçekleşmeden çoğu işletme ve okul her zamanki gibi faaliyet göstermeye devam etmiştir.

Kaynak: Bültenler