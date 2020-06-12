Tayvanlı Firmalar Yeni Medikal/Cerrahi Ürünlerini Tanıtıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tayvanlı Firmalar Yeni Medikal/Cerrahi Ürünlerini Tanıtıyor

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) EXPOMED Fuarı'nda Tayvan Milli Katılımı'na ev sahipliği yapacak.

Tayvanlı Firmalar Yeni Medikal/Cerrahi Ürünlerini Tanıtıyor
12.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:28

Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA), Tayvan Dışişleri Bakanlığı (MOFA) himayesinde, Tayvanlı medikal firmalarının en son teknolojiden yararlanarak ürettikleri ürünlerini Türk alıcılara ve basına tanıtmaları için 17 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10:00-11:00 arasında online ürün lansmanını gerçekleşecek. Lansmanda Kasım 2020'de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Expomed 2020 Fuarı'na katılacak olan Eped, Hilios, Biosensetek ve Apexbio firmaları yer alacak.

Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) üyelerinden olan RETINA, HILIOS, BIOSENSETEK, APEXBIO firmaları medikal/cerrahi alanında ürettikleri ürünlerle dikkat çekiyor. Firmalar Covid-19 önlemleri kapsamında ertelenen EXPOMED fuarında sergileyecekleri ürünlerini 17 Haziran Çarşamba günü online lansman ile tanıtmaya hazırlanıyor. Türkiye saati ile 10:00'da başlayacak "Tayvan Medikal Ürünleri Online Lansmanı"nda Tayvanlı firmaların son teknolojiden yararlanarak geliştirdikleri medikal/cerrahi ürünleri görücüye çıkaracak.

Online sunuma katılacak Tayvanlı firmaların ve yeni ürünlerinin bilgileri şu şekilde:

EPED Inc. minimal invaziv cerrahi alanında lider bir şirket. Şirket, Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi), Kraniyofasiyal, KBB, Plastik, Estetik ve diğer minimal invaziv cerrahi uygulamaları için en son stereotaktik cerrahi navigasyon sistemlerini tanıtacak.

HILIOS Industrial, 2000 yılından beri profesyonel bir üretici ve floresan lamba ihracatçısı olan firma, tüm ürünlerini Tayvan'da üretilmektedir. Lansmanda kasları gevşetmeyi ve ağrıyı etkili bir şekilde hafifletmeyi amaçlayan kızılötesi FİZYOTERAPİ cihazının özelliklerini anlatacak.

BIOSENSETEK, biyoelektrik-fizyolojik sensör ve sinyal işleme araçlarının geliştirilmesine odaklanan lider bir araştırma ve tasarım şirketidir. Online lansmanda hastaların hayati belirtilerinin gerçek zamanlı izlenmesi için özel olarak tasarlanmış merkezi hayati belirtiler monitörününün tanıtımını yapacak.

APEXBIO, biyosensing teknolojisinin öncüsü olan firma Tayvan'ın halka arz edilen ilk biyoteknoloji şirketidir. Ürettikleri biyosensör bazlı kan şekeri izleme cihazlarını kronik hastalıkları olan hastalar evde kullanırken, hastane ve laboratuarlarda bu cihazlar profesyonel amaçlı kullanılıyor.Firma biyosensör bazlı kan şekeri izleme cihazlarının lider üreticisidir ve ürünleri dünya çapında 80 ülkede satılmaktadır.

Tayvan Küresel Anti-Pandemi Platformu kuruldu

Tayvan bugüne kadar COVID-19'un küresel yayılımında nispeten güvenli bir ülke olmuştur. Hükümetin çabaları koronavirüsün yayılımının engellenmesi konusunda başarılı olmuş, böylece herhangi bir sokağa çıkma yasağı gerçekleşmeden çoğu işletme ve okul her zamanki gibi faaliyet göstermeye devam etmiştir.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi Haber
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü Haber
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bir kentimizde vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış yaşandı
Bir kentimizde vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış yaşandı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Mariah Carey Demet Akalın
Spor Ali Koç Tamer Tuna Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Tayvanlı Firmalar Yeni Medikal/Cerrahi Ürünlerini Tanıtıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:42:10. #1.14#
title