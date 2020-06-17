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Tayvanlı firmalar, medikal ürünlerini "çevrim içi" tanıttı

Tayvan Dışişleri Bakanlığı himayesinde bir araya gelen Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) üyesi Eped, Hilios ve Biosensetek firmaları, medikal-cerrahi ürünlerini "Tayvan Medikal Ürünleri Online Lansmanı"nda tanıttı.

Tayvanlı firmalar, medikal ürünlerini
17.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:51

Tayvan Dışişleri Bakanlığı himayesinde bir araya gelen Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) üyesi Eped, Hilios ve Biosensetek firmaları, medikal-cerrahi ürünlerini "Tayvan Medikal Ürünleri Online Lansmanı"nda tanıttı.

Etkinlikte, Eped firması, beyin ve sinir cerrahisi, kraniyofasiyal, kulak burun boğaz, plastik, estetik ve diğer minimal "invaziv" cerrahi uygulamaları için stereotaktik cerrahi navigasyon sistemlerinin tanıtımını yaptı.

Tüm ürünlerini Tayvan'da üreten Hilios, toplantıda, kasları gevşetmeyi ve ağrıyı etkili bir şekilde hafifletmeyi amaçlayan kızılötesi "fizyoterapi" cihazının özelliklerini katılımcılarla paylaştı.

Biyoelektrik-fizyolojik sensör ve sinyal işleme araçlarının geliştirilmesine odaklanan araştırma ve tasarım şirketi olarak bilinen Biosensetek firması ise etkinlikte, hastaların hayati belirtilerinin gerçek zamanlı izlenmesi için özel olarak tasarlanmış merkezi hayati belirtiler monitörünü tanıttı.

TAITRA, bu yıl 185 online etkinlik düzenledi

Verilen bilgiye göre, pandemi sonrası daha fazla ülkede online ticari faaliyetler artarken, artık dünya genelinde online ticaret daha çok benimsendi.

TAITRA, pandemi sürecinde konferanslar, ürün lansmanları, seminerler, basın toplantıları ve ticari misyonlar dahil 185 online etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler tüketim malları, gıda, spor, biyoteknoloji, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik ve makine gibi çok çeşitli endüstrileri kapsadı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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