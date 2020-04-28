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Tayvanlı firmalar Covid-19'a karşı çözümleri tanıttı

Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) Tayvan'dan altı firma ve bir araştırma enstitüsü ile birlikte Covid-19 Tespit Çözümleri'inin tanıtıldığı online ürün lansmanı gerçekleştirdi.

Tayvanlı firmalar Covid-19'a karşı çözümleri tanıttı
28.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:14

Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi (TAITRA) Tayvan'dan altı firma ve bir araştırma enstitüsü ile birlikte Covid-19 Tespit Çözümleri'inin tanıtıldığı online ürün lansmanı gerçekleştirdi. Bu etkinliğe, Covid-19 pandemisine yönelik çözümleri araştırmak için etkili bir işbirliği platformu oluşturmak üzere tüm dünyadan yaklaşık 200 potansiyel alıcı firma katıldı.

TIATRA'dan yapılan açıklamaya göre, ürünler Covid-19 saptamaya kapsamlı bir çözüm getirmek için gerçek zamanlı PCR bazlı test, antijen hızlı test, antikor hızlı test ve analiz sistemleri teknolojileri ile dikkat çekti ve KimForest'in 50 dakika içinde sonuçlanan genetik test ve yüksek doğruluk oranına sahip PCR bazlı testlere odaklandığı gözlendi. 

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Hem gerçek zamanlı PCR testi hem de antikor hızlı testi geliştiren General Biologicals Corporation, yüksek düzeyde hassasiyetin yanı sıra hızlı yanıt veren uygulamalara da sahip. Firmanın gerçek zamanlı PCR test kitlerinin halihazırda Fransa'ya ve Güneydoğu Asya'ya satıldığı belirtildi."Hızlı test açısından, önde gelen 3 biyo şirketin (AnTaimmu BioMed Co., Ltd, EirGenix, Inc. ve Panion BF Biotech,) stratejik ortaklığı olan AEP Birliği ekipman gerektirmeden, enfekte olan bireylerin nazal mukusundan alınan örnekle 10 dakika içerisinde sonuçlanan antijen test kitlerini piyasaya sürdüğü açıklandı. "Birliğin üyelerinden EirGenix, son zamanlarda Sandoz AG ile imzaladığı lisans anlaşmasıyla tanınıyor. Leadgene Biomedical, monoklonal antikor ve protein geliştirme konusunda uzman; MERS ve genel koronavirüslere çapraz reaktiviteye neden olmayan 10-15 dakika içerisindesonuçlanan antijen ve antikor testini geliştirdi."Tespit cihazları ile ilgili olarak ise, QuarkBio, geliştirdiği, piyasada bulunan geleneksel qPCR testlerinden 10 kat daha hassas bir şekilde virüsün 3 kopyasını algılayabilen yenilikçi dqPCR analiz sistemini tanıttı. "Tayvan'daki en büyük uygulamalı araştırma enstitüsü olan Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (ITRI) ise geliştirdiği yüzde 90 test doğruluğu ile sadece 600 gram olan ve bir saat içinde Covid-19'un erken teşhisine izin veren ve havaalanı karantina istasyonlarındaki giriş denetiminin verimliliğini arttıran taşınabilir akıllı hızlı moleküler teşhis sistemini katılımcılara sundu."Son olarak, TCI Gene, numunelerin ilgili kodlarını yüklemek için robotik kollar tarafından çalıştırılan dünyanın ilk tam otomatik virüs tarayıcısını tanıttı. Yüksek doğruluk oranı ile, 7/24 kapsamlı görüntüleme ve pandemiye karşı hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için 3 saat içerisinde 96 numunenin, günde yaklaşık 900 numunenin test sonuçları elde edilebilmektedir."Bu 7 öncü firma ile birlikte, Tayvan'ın önde gelen araştırma enstitüsü olan Academia Sinica, 20 dakikalık, hızlı bir koronavirüs tespit kiti geliştirmek için kullanılabilecek antikorlar keşfetti. Tayvan Ulusal Sağlık Araştırma Enstitüleri ve Ulusal Savunma Tıp Merkezi, yaklaşık 15 dakik sonuç alınan Covid-19 koronavirüs hızlı teşhis testinin bir prototipini birlikte tanıttı.

"Tayvan'ın sanayi gelişimine katkı sağlayan TAITRA'nın, uluslararası işbirliğini geliştirmek için daha kaliteli anti-salgın ürünler ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirmeye devam edeceği belirtildi."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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