Tayvanlı büyük teknoloji firmaları, Tayvan'a Kovid-19 aşısı bağışlayacak
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Tayvanlı büyük teknoloji firmaları, Tayvan'a Kovid-19 aşısı bağışlayacak

Tayvanlı büyük teknoloji firmaları, Tayvan'a Kovid-19 aşısı bağışlayacak
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Tayvanlı iki büyük teknoloji firması, Tayvan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacağını bildirdi.

Tayvanlı iki büyük teknoloji firması, Tayvan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacağını bildirdi.

Söz konusu iki firmadan birinin yaptığı açıklamaya göre, ilaç firması Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılardan 10 milyon doz alınarak Tayvan'a teslim edilecek.

Aşılar, BioNTech'in aşılarının Çin'deki dağıtım hakları için anlaştığı Çin'in devlet şirketi Fosun Pharma aracılığıyla alınacak.

Almanya'daki bir fabrikadan sevk edilecek aşılar, doğrudan Tayvan'ın virüsle mücadele kurumuna ulaştırılacak.

10 milyon doz için 350 milyon dolar ödeme

Asya basınındaki haberlerde ise firmaların alacağı 5'er milyon dozluk aşılar için toplamda 350 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Fosun Pharma da anlaşmaya varıldığını açıkladı ancak aşıların teslimatı konusunda herhangi bir tarih vermedi.

Japonya ve ABD aşı bağışlamıştı

Japonya 4 Haziran'da AstraZeneca firması üretimi 1 milyon 240 bin, ABD de 20 Haziran'da Moderna şirketince geliştirilen 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısını Tayvan'a bağışlamıştı.

Çin ise Tayvan'a aşı bağışladığı için tepki gösterdiği ABD'den "Çin'in iç işlerine karışmamasını" ya da siyasi manipülasyon arayışına girmemesini istemişti.

"Tayvan, Çin aşısının Ada'ya girmesini engelliyor"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, haziranda Japonya'nın aşı bağışının ardından düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Tayvan'a aşı gönderme niyetini defalarca bildirdiğini ancak Tayvanlı yetkililerden olumlu bir yanıt alamadıklarını söylemişti.

"Demokratik İlerleyiş Partisi (Tayvan'daki iktidar partisi) yetkilileri, türlü yollarla Çin ana karasının aşılarının Tayvan'a ulaşmasını engelliyor, hatta ana karanın kendilerinin aşı satın almasını da engellediğini iddia ediyor." diyen Vang, Tayvan'daki iktidarı, aşı konusunda siyasi manipülasyon yapmakla itham etmişti.

Pekin yönetiminin "Tek Çin" ilkesi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütüne katılamayan Tayvan'ın salgınla mücadelesinin Çin'in engellerine takıldığı iddia ediliyor.

Tayvan'ın üst düzey sağlık yetkilisi Chen Shih-chung, şubatta yaptığı açıklamada, BioNTech'in 5 milyon dozluk aşı satışını "siyasi baskılar" nedeniyle son dakikada iptal ettiğini duyurmuştu.

Ada lideri Tsai Ing-wen, mayısta Çin'in Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşılarının Tayvan tarafından satın alınmasını engellediğini ileri sürmüştü.

Tayvan yönetimi, daha önce de küresel bir aşı tedarikçisi ile 29 milyon doz aşı için anlaşmıştı ancak yalnızca 700 bin aşı alabilmişti.

14 milyon nüfuslu Tayvan, Kovid-19 ile mücadeleyi çoğunlukla sıkı karantina önlemleriyle sürdürdü ancak yeterli aşıya ulaşamadı.

Toplam vaka sayısının 15 bin 249'a çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 740 kişi yaşamını yitirdi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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