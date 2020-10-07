Tayvan ve Çin arasında 900 milyon dolarlık gerginlik
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Tayvan ve Çin arasında 900 milyon dolarlık gerginlik

07.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:26
Tayvan ve Çin arasında 900 milyon dolarlık gerginlik

Tayvan Savunma Bakanı Yen Teh-fa, karşılaştıkları baskıyı "ağır" şeklinde ifade ederek, Çin'e karşı bu yıl içinde 900 milyon dolar yakın harcama yapıldığını açıkladı.

Tayvan Savunma Bakanı Yen Teh-fa, karşılaştıkları baskıyı "ağır" şeklinde ifade ederek, Çin'e karşı bu yıl içinde 900 milyon dolar yakın harcama yapıldığını açıkladı.

Demokratik Tayvan'ın kendi toprakları olduğunu iddia eden Çin ile Tayvan arasında askeri gerginlik devam ediyor. Tayvan Savunma Bakanı Yen Teh-fa Tayvan parlamentosunda gerçekleştirdiği konuşmasında, Tayvan hava kuvvetlerine ait uçakların bu yıl içinde Çin uçaklarına karşı 2 bin 972 defa kalkış yaparak, Tayvan'a 886 milyon 490 bin dolara mal olduğunu ifade etti. Yen konuşmasında, "Son zamanlarda ağır baskı altındayız. Tersini söylemek insanları aldatmak olur" ifadelerini kullanırken, geçtiğimiz yılın rakamları hakkında açıklama yapmadı.

Yen Teh-fa parlamento konuşmasında, bu yıl içinde Tayvan Hava Kuvvetleri'nin aralarında tatbikatların ve düzenli devriye görevlerinin de bulunduğu 4 bin 132 göreve katıldığını belirtti. Yen, Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nin bu ay Tayvan'ın Güneybatısında mühimmatsız tatbikat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Çin hava Kuvvetleri, geçtiğimiz ay ABD delegelerinin Tayvan ziyareti sırasında Tayvan hava sahasını işgal edip jet uçuşları gerçekleştiren iki ülke arasındaki gerginliğin artmasına neden olmuştu. Hava savunma sistemlerine yakalanan Çin jetlerine karşı Tayvan Hava Kuvvetleri jetlerini kaldırarak savunma görevi gerçekleştirmişti. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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