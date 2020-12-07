Tayvan, uluslararası toplumu "Çin'e karşı iş birliği yapmaya" çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tayvan, uluslararası toplumu "Çin'e karşı iş birliği yapmaya" çağırdı

07.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:35
Tayvan, uluslararası toplumu

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, uluslararası topluma "Çin'e karşı iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, uluslararası topluma "Çin'e karşı iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Wu, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, uluslararası toplumun Çin'in yayılmacılığına direnmek ve Tayvan'ın işgalini önlemek için bir araya gelmesi gerektiğini bildirdi.

Wu, Çin'in Güney Çin ve Doğu Çin denizlerindeki faaliyetlerinin, Hindistan ile sınır çatışmalarının ve Hong Kong üzerindeki baskısının "otoriter düzenini genişletme" arayışının kanıtı olduğunu ve Tayvan'ın bir sonraki hedef haline geldiğini belirterek, uluslararası topluma "iş birliği" çağrısı yaptı.

Benzer düşünen ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizen Wu, bu kapsamda kendileriyle istihbarat paylaşımında bulunulması, Pekin yönetimiyle iş bağlarının yeniden gözden geçirilmesi ve Taipei yönetiminin dünya sahnesinde varlığını daha görünür hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Wu, Tayvan'ın uluslararası topluma ve Çin'e karşı kendilerini savunmaya kararlı olduklarını ve bunun için iradelerinin ve kabiliyetlerinin bulunduğunu göstermek istediklerini de aktardı.

Çin'in Tayvan'a saldırabileceğine dikkati çeken Wu, ABD'den daha fazla askeri malzeme tedarik etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Çin ile tek başlarına başa çıkamayacaklarını vurgulayan Wu, Tayvan'ın Çin'in kontrolüne girmesi durumunda Pekin yönetiminin pasifik bölgesinde ve küresel çaptaki etkisini önemli ölçüde artıracağı uyarısında bulundu.

Tayvan'ın uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olma konusunda daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu bildiren Wu, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) katılarak Kovid-19 ile mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak istediklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

İlgili Haberler

Çin'de Covid-19'a karşı toplu aşılama için onay bekleniyor
Çin'de Covid-19'a karşı toplu aşılama için onay bekleniyor
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na giriş yaptı
Uzm. Dr. Bozkurt: 'Aşı yaptırmak, topluma karşı sorumluluğumuz'
Uzm. Dr. Bozkurt: "Aşı yaptırmak, topluma karşı sorumluluğumuz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Demet Özdemir Tamer Karadağlı
Spor Samatta Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Çocuk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayvan, uluslararası toplumu "Çin'e karşı iş birliği yapmaya" çağırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 23:39:06. #1.14#
title