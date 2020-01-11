Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi'nden TTSO'ya ziyaret

11.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:28

Tayvan Ticaret Merkezi (TAITRA) İstanbul Ofisi Müdürü Ceyda Kuo ve Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Ayşin Poyraz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Kuo ve Poyraz, Tayvan'daki iş imkanları ve yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacısalihoğlu, ziyaretin ilişkilerin geliştirilmesi adına güzel bir başlangıç olmasını temenni ederek, ziyaret anısına Kuo ve Poyraz'a plaket takdim etti.

Kuo da TTSO tarafından dünya çapında projeler yürütüldüğünü gördüklerini belirterek, iki tarafın da kazanacağı iş birliklerine imza atmaktan mutluluk duyacakları aktardı.

Poyraz ise Tayvan'ın 500 milyar dolarlık ticaret hacmi ve 350 milyar dolarlık ihracatıyla dünyanın önemli sanayi ve ticaret ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, Tayvan ile Türkiye arasında yıllık 1,8 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu anlattı.

Poyraz, şunları kaydetti:

"Trabzon'un Tayvan ile ticarette büyük şansı var. Türkiye'de üretilen kuru incir, kuru kayısı, deniz ürünleri, zeytinyağı, domates salçası, çay, fındık ve diğer kuru yemiş çeşitleri, kiraz ve çilek gibi meyveler Tayvan'da çok beğeniliyor beğeniliyor. Bu konuda çalışılması gerekmektedir. Tayvan'da yılda çeşitli konularda yaklaşık 60 uluslararası fuar düzenlenmektedir. Gerek alım heyetlerine gerekse tek başına gelmek isteyen firmalara yıllık cirolarına göre fuara katılım desteklerimiz mevcuttur. Hem İstanbul'daki Tayvan Ticaret Ofisi hem de Türkiye'nin Tayvan'daki ticaret ofisi iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için iş adamlarına her türlü yardımı yapmaya hazırdır."

Kaynak: AA