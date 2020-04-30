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Tayvan Süper Basketbol Ligi final serisi 6. maçtayız! iddaa'da TEK MAÇ'ın favorisi...

Bu bir ilandırYULON LUXGEN DINOS - TAIWAN BEERTayvan Süper Basketbol Ligi'nin ilk ve ikinci etabını lider bitiren Taiwan Beer, final serisinin ilk iki maçında Yulon Luxgen Dinos'a kaybedip 2-0 geriye düşmüştü.

Tayvan Süper Basketbol Ligi final serisi 6. maçtayız! iddaa'da TEK MAÇ'ın favorisi...
30.04.2020 03:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 03:42

Bu bir ilandır

YULON LUXGEN DINOS - TAIWAN BEER

Tayvan Süper Basketbol Ligi'nin ilk ve ikinci etabını lider bitiren Taiwan Beer, final serisinin ilk iki maçında Yulon Luxgen Dinos'a kaybedip 2-0 geriye düşmüştü.

Kentrell Barkley'nin skorer kimliğine geri dönmesi ve Igor Zaytsev'in pota altındaki etkili oyunuyla seri 2-2'ye kadar da gelmişti.

Marcus Keene'nin 46 sayıyla adeta patladığı beşinci maçta, Yulon Luxgen Dinos 99-81 kazanıp seride bir kez daha öne geçti ve Taiwan Beer için "Tamam mı, devam mı?" maçına geldik!

İlk 5 maç sonunda Yulon Luxgen Dinos'ta Keene'nin en büyük yardımcıları Cheng-Ju Lu ve Sim Bhullar oldu. Lu'nun 17.6 sayı ortalamasıyla oynaması ve Bhullar'ın 14.8'lik ribaunt katkısı Dinos adına seriyi 3-2'ye getiren etmenlerdi.

Taiwan Beer cephesinde ise Barkley ve Zaytsev dışında Yu-An Chang ve Tsung-Han Huang skora katkı veriyordu ancak son maçta Huang tek hanelerde kaldı, Chang ise 3/13 isabetle oynayıp yenilgiye tuz-biber ekti.

Yulon Luxgen Dinos ev sahipliğinde oynanan son 4 maçın 3'ünü Taiwan Beer kazandı.

Yulon Luxgen Dinos, iç sahada oynadığı son 9 maçın sadece 5'ini kazanabildi.

Final serisinde oynanan ilk 5 maçta ortalama 172.6 sayı - toplam 863 sayı - izledik.

Taraf bahisleri de açıkçası riskli, Taiwan Beer'ın kazanmaktan başka çaresi yok, Yulon da sahasında oynamanın avantajını kullanacak. İpler Yulon'un elinde gözükse de ligin en güçlüsü Taiwan Beer'ı karşıma almak istemiyorum.

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Kaynak: Hürriyet

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