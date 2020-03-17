Tayvan Sağlık Bakanı: Türkiye'den dönen 15 vatandaşımızın 9'unda koronavirüs tespit edildi
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fahrettin koca, Türkiye, Tayvan, Dünya

Tayvan Sağlık Bakanı: Türkiye'den dönen 15 vatandaşımızın 9'unda koronavirüs tespit edildi

Tayvan Sağlık Bakanı, Türkiye'den dönen 15 Tayvanlının 9'unda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

17.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:34
Tayvan Sağlık Bakanı: Türkiye'den dönen 15 vatandaşımızın 9'unda koronavirüs tespit edildi

Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-Chung ülkede 10 yeni koronavirüs vakası bulunduğunu duyurdu. Virüs bulaşmış kişilerin hepsinin yurt dışı temasında bulunduğunu belirten Shih-Chung vakaların 9'unun Türkiye'den döndüğünü belirtti.


Türkiye'den dönen 15 kişilik kafilenin 9'unda testlerin pozitif çıktığını açıklayan bakan açıklamasında Türkiye'de virüs riskinin yüksek olduğunun altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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