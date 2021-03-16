Tayvan, Myanmar'daki gösterilerde firmalarının hedef alındığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tayvan, Myanmar'daki gösterilerde firmalarının hedef alındığını açıkladı

16.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:19
Tayvan, Myanmar'daki gösterilerde firmalarının hedef alındığını açıkladı

Tayvan, Myanmar'da düzenlenen darbe karşıtı gösteriler sırasında, Tayvan'a ait firmaların hedef alındığı ve "yüksek risk altında" oldukları uyarısında bulundu.

Tayvan, Myanmar'da düzenlenen darbe karşıtı gösteriler sırasında, Tayvan'a ait firmaların hedef alındığı ve "yüksek risk altında" oldukları uyarısında bulundu.

Tayvan Denizaşırı Toplumu İşleri Konseyi (OCAC) yetkilisi Tung Chen-yuan, 1 Şubat'ta Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde, Tayvanlı işletmelerin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Tung, Myanmar'daki durumun kötüleştiğini belirterek, Çin ve Tayvan'a ait firmaların hedef alındığını ve işletmelerin "yüksek risk altında" olduğunu söyledi.

Çin'in Global Times gazetesinde de yer alan haberde, Myanmar'da, Çin'in yatırım yaptığı 32 fabrikanın tahrip edildiği belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti. Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ayşe Keşir Pervin Buldan Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Nükhet Duru Deniz Çakır Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cenk Tosun Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayvan, Myanmar'daki gösterilerde firmalarının hedef alındığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:30:00. #1.16#
title