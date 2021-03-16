Tayvan, Myanmar'daki gösterilerde firmalarının hedef alındığını açıkladı

Tayvan, Myanmar'da düzenlenen darbe karşıtı gösteriler sırasında, Tayvan'a ait firmaların hedef alındığı ve "yüksek risk altında" oldukları uyarısında bulundu.

Tayvan Denizaşırı Toplumu İşleri Konseyi (OCAC) yetkilisi Tung Chen-yuan, 1 Şubat'ta Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde, Tayvanlı işletmelerin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Tung, Myanmar'daki durumun kötüleştiğini belirterek, Çin ve Tayvan'a ait firmaların hedef alındığını ve işletmelerin "yüksek risk altında" olduğunu söyledi.

Çin'in Global Times gazetesinde de yer alan haberde, Myanmar'da, Çin'in yatırım yaptığı 32 fabrikanın tahrip edildiği belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti. Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer