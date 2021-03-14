Tayvan medyası: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, tabuları yıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tayvan medyası: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, tabuları yıktı

14.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:46

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada Tayvan'dan bahsettiği sırada, 'Dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke' değerlendirmesini yapması, Tayvanlı yetkililer tarafından olumlu karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada Tayvan'dan bahsettiği sırada, 'Dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke' değerlendirmesini yapması, Tayvanlı yetkililer tarafından olumlu karşılandı. ABD yönetimlerinde dış ilişkilerden sorumlu yetkililer, Çin'i rahatsız etmemek için Tayvan'a 'ülke' demiyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde Tayvan için 'Dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke' ifadelerini kullanması, Tayvanlı yetkililer tarafından olumlu karşılandı. Blinken, Kaliforniya Temsilcisi Young Kim'in, Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) temsilci bulundurmayı, koronavirüs (Covid-19) salgınında elde ettiği verileri paylaşmayı hak ettiği ve güçlü bir demokrasi olduğu yorumu üzerine, 'Sadece kendi insanına değil dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke. Koronavirüs salgını bunun çok güzel bir örneğidir' dedi.

'ABD-TAYVAN İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR BASAMAĞI SİMGELİYOR OLABİLİR'

Tayvan medyası, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Tayvan için 'ülke' sıfatını kullanmasının, ABD-Tayvan ilişkilerinde yeni bir basamağı simgeleyebileceğini ve Blinken'ın bu ifadesiyle tabuları yıktığını duyurdu. Önceki ABD yönetimlerinde dış ilişkilerden sorumlu yetkililer, Çin'i 'rahatsız' etmemek için Tayvan'a ülke olarak hitap etmiyordu.

ÇİN'İN TAYVAN'I DEVLET OLARAK TANIMAMASI

İkinci Dünya Savaşının ardından çıkan iç savaşta, Çin Milliyetçi Partisi ülkeden kaçarak Tayvan adasına gitmiş ve burada Çin Cumhuriyeti'nin devamı olduklarını belirten bir deklarasyon yayınlamıştı. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan'ı bir devlet olarak tanımamaktadır.

Tayvan medyası: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, tabuları yıktı
Tayvan medyası: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, tabuları yıktı
Tayvan medyası: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, tabuları yıktı
Tayvan medyası: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, tabuları yıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Aleyna Tilki Şevket Çoruh Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayvan medyası: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, tabuları yıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 12:49:51. #1.14#
title