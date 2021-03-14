Tayvan medyası: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, tabuları yıktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada Tayvan'dan bahsettiği sırada, 'Dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke' değerlendirmesini yapması, Tayvanlı yetkililer tarafından olumlu karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada Tayvan'dan bahsettiği sırada, 'Dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke' değerlendirmesini yapması, Tayvanlı yetkililer tarafından olumlu karşılandı. ABD yönetimlerinde dış ilişkilerden sorumlu yetkililer, Çin'i rahatsız etmemek için Tayvan'a 'ülke' demiyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde Tayvan için 'Dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke' ifadelerini kullanması, Tayvanlı yetkililer tarafından olumlu karşılandı. Blinken, Kaliforniya Temsilcisi Young Kim'in, Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) temsilci bulundurmayı, koronavirüs (Covid-19) salgınında elde ettiği verileri paylaşmayı hak ettiği ve güçlü bir demokrasi olduğu yorumu üzerine, 'Sadece kendi insanına değil dünyaya katkı sağlayabilecek bir ülke. Koronavirüs salgını bunun çok güzel bir örneğidir' dedi.

'ABD-TAYVAN İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR BASAMAĞI SİMGELİYOR OLABİLİR'

Tayvan medyası, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Tayvan için 'ülke' sıfatını kullanmasının, ABD-Tayvan ilişkilerinde yeni bir basamağı simgeleyebileceğini ve Blinken'ın bu ifadesiyle tabuları yıktığını duyurdu. Önceki ABD yönetimlerinde dış ilişkilerden sorumlu yetkililer, Çin'i 'rahatsız' etmemek için Tayvan'a ülke olarak hitap etmiyordu.

ÇİN'İN TAYVAN'I DEVLET OLARAK TANIMAMASI

İkinci Dünya Savaşının ardından çıkan iç savaşta, Çin Milliyetçi Partisi ülkeden kaçarak Tayvan adasına gitmiş ve burada Çin Cumhuriyeti'nin devamı olduklarını belirten bir deklarasyon yayınlamıştı. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan'ı bir devlet olarak tanımamaktadır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı