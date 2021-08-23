Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yerli Kovid-19 aşısı oldu
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Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yerli Kovid-19 aşısı oldu

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yerli Kovid-19 aşısı oldu
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Medigen Vaccine Biologics şirketi tarafından geliştirilen yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Medigen Vaccine Biologics şirketi tarafından geliştirilen yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Tsai Ing-wen'e temmuzda hükümetin acil kullanım onayı verdiği yerli aşının ilk dozu Taipei'de uygulandı.

Aşının 20 yaş üstü yetişkinlere, 28 gün arayla iki doz uygulanması planlanıyor.

Öte yandan yönetim, aşının 3'üncü aşama klinik deneyleri tamamlanmadan acil kullanım onayı verdiği için eleştiriliyor.

Tayvan'da 19 Temmuz'da yerli Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verilmiş, ilk dozların ağustos itibarıyla teslim edileceği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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