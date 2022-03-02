Tayvan lideri Tsai Ing-wen bir aylık maaşını Ukrayna'ya bağışlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tayvan lideri Tsai Ing-wen bir aylık maaşını Ukrayna'ya bağışlayacak

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Tayvan lideri Tsai Ing-wen bir aylık maaşını Ukrayna'ya bağışlayacak

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, insani yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla bir aylık maaşını Ukrayna'ya bağışlayacağını duyurdu.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, insani yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla bir aylık maaşını Ukrayna'ya bağışlayacağını duyurdu.

Focus Taiwan'ın haberine göre, Demokratik İlerici Partisi'nin toplantısında konuşan Tsai, Ukrayna halkının kararlılığının dünyayı ve Tayvan halkını harekete geçirdiğini söyledi.

Tsai, kendisi ile Başkan Yardımcısı William Lai ve hükümet başkanlığını yürüten Su Tseng-chang'ın bir aylık maaşını Ukrayna'ya bağışlayacağını kaydetti.

Tayvan'ın tamamen Ukrayna'yı desteklediğini ifade eden Tsai, Ukrayna'yı destek veren küresel demokrasi güçlerinin büyüdüğüne dikkati çekti.

Tayvan, Ukrayna'ya 27 ton tıbbi malzeme yardımında bulunmuş, Rusya ile asgari düzeyde ticari ilişkileri olmasına rağmen Rusya'ya yönelik Batı öncülüğündeki yaptırımlara katıldığını açıklamıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Ukrayna, Tayvan, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title