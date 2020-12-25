Tayvan kıyı savunma gücünde reforma gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tayvan kıyı savunma gücünde reforma gidiyor

25.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:56
Tayvan kıyı savunma gücünde reforma gidiyor

Tayvan, kıyı savunma gücünde yeniden düzenlemeye gidiyor.

Tayvan, kıyı savunma gücünde yeniden düzenlemeye gidiyor.

Taiwan News'ün haberine göre, Tayvan Boğazı'ndan Çin uçaklarının geçişi ve fırkateynlerinin bölgede seyri nedeniyle gerilimin tırmandığı bir dönemde Tayvan Savunma Bakanlığı, "2023 yılına kadar beş kıyı savunma tugayının" daha oluşturulacağını açıkladı.

Reformun, 1 Ocak'ta Tayvan'ın kuzeyine ve güneyine birer tugay takviye edilerek başlatılacağı ifade edildi.

Düzenlemenin, 1997 yılından bu yana bir ilk olacağı kaydedildi.

Tayvan Ordu Sözcüsü, "kıyı tugayların sayısının 7'den 12'ye çıkarılması savunma kabiliyetlerini artıracağını" söyledi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Miray Daner Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Ersun Yanal Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Maç Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayvan kıyı savunma gücünde reforma gidiyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:02:58. #1.15#
title