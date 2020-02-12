Tayvan iş dünyasından Türkiye'de yatırım yapma isteği

12.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:44

Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi Direktörü Jimmy Chen, Tayvan iş dünyasının Türkiye'de yatırım yapma isteğinde olduğunu bildirdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi Direktörü Chen, beraberindeki heyetle birlikte Mersin'in Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmazı'ı ziyaret etti.

Chen, ziyarette yaptığı konuşmada, Tayvan Ticaret Merkezi'nin, Türkiye ve Tayvan ortak girişimleri konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

Tayvan'ın güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu aktaran Chen, şu ifadeleri kullandı:

"Tayvan iş dünyasının Türkiye'de yatırım yapma eğilimi var. Ülkemizde Ar-Ge ve tasarım gelişmiş düzeyde. Bilgi teknolojilerinde önemli bir değere sahibiz. ve bu anlamda işbirlikleri geliştirmek istiyoruz. Türkiye'de iş yapmak isteyen ve ortak girişim arayışında olan Tayvanlı firmalara ve girişimcilere, kanunlar, teşvikler ve yatırım fırsatları konusunda danışmanlık yapıyoruz. Ayrıca, Türk firmalarını Tayvan'da iş yapmaları ve kendilerini tanıtmaları konusunda da destekliyoruz. Her türlü bilgiyi sağlamak ve ortak yapıların oluşması konusunda onlara yardımcı olmayı her zaman gündemde tutuyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde de 2 ülke arasında sağlanabilecek işbirlikleri konusunda çalışmalar yapmak istiyoruz"

Yılmaz da ilçedeki yatırımları anlatarak, bölgeye yatırımcı kazandırma hedefinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA