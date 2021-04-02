Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 51 ölü, 146 yaralı
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Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 51 ölü, 146 yaralı

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 51 ölü, 146 yaralı

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 51 kişi öldü, 146 kişi yaralandı.

Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 51 kişi öldü, 146 kişi yaralandı.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, yaklaşık 488 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde Chinshui Tüneli'ne girmek üzereyken tren raylarının yakınlarındaki bir tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vince çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ilk 5 vagonu kontrolden çıkan tren, tek şeritli demir yolu tünelinin duvarlarına çarparak durdu.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken, olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yerel saatle 09.28'de gerçekleşen kazada 51 kişinin hayatını kaybettiği, 146 kişinin yaralandığı belirlendi.

Vincin sürücüsünün el frenini çekmediğinden şüphelenildiğini açıklayan yetkililer, kazanın Tayvan'da son 70 yılda görülen en ölümcül tren kazası olduğunu belirtti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

Ülkenin kuzeyinde 1948'de bir trenin alev alması sonucu çıkan yangında 64 kişi yaşamını yitirmişti. 1991'de de iki trenin çarpışması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmiş, 112 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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