Son dakika haberi: Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı
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Son dakika haberi: Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı

Son dakika haberleri: Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 36 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Ulusal basının Tayvan Ulaştırma Bakanlığına dayandırdığı bilgilere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirlendi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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