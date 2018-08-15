Tayvan'ın Gençlik Olimpiyatları Başvurusu Reddedildi

Tayvan'ın Taichung kentinin, iptal edilen 2019 Doğu Asya Gençlik Olimpiyatları (DAGO) evsahipliği için Doğu Asya Olimpiyat Komitesine yaptığı başvuru reddedildi.

Komite, Tayvan, Japonya, Güney ve Kuzey Kore, Hong Kong, Macau, Guam ve Çin'den atletlerin katılımıyla Ağustos 2019'da düzenlenmesi planlanan Yaz Gençlik Oyunları'yla ilgili iptal kararının geri alınmayacağını açıkladı.

Çin'in Tayvan İlişkileri Dairesi, komitenin kararının ardından yayımladığı açıklamada, "Oyunların iptali, Pekin'in, Tayvan'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları için yürüttüğü isim değişikliği kampanyasına yönelik tepkisinin ürünüdür." ifadeleri yer aldı.

Taichung Chia-Lung Lin ise Çin'e yanıt olarak yaptığı açıklamada, ülkenin Tokyo Olimpiyatları'nda "Çin Taipeisi" olarak değil "Tayvan" olarak anılması için başlatılan imza kampanyasının Tayvan Devleti tarafından değil Tayvan vatandaşları tarafından düzenlendiğini savundu.

Lin, kararı temyiz için İsviçre'nin Lozan şehrindeki Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuracaklarını belirtti.

İlk kez düzenlenmesi planlanan DAGO'ya 2 bin 300 genç atletin katılacağı öngörülüyordu.