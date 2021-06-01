Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Huang, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti

Tayvan'nın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Tayvan'nın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-yang Huang, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Huang'ı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ağırladı.

Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında Huang'a bilgi verdi.

İkili ilişkileri geliştirmek için turizm, kültür ve iş dünyasının çok iyi alanlar olduğunu belirten Karagöz, medya alanında da daha fazla iş birliğine ihtiyaç olduğunu anlattı.

Karagöz, AA'nın Tayvan medyasıyla doğrudan temas kurmasını umduğunu dile getirdi.

Huang da AA'nın haberlerini günlük olarak takip ettiğini belirterek, AA'nın "oldukça profesyonel, hızlı ve tarafsız" olduğunu söyledi.

AA'nın haberlerini takdir ettiğini ifade eden Huang, "Türk okuyucular, Anadolu Ajansı sayesinde Tayvan'da neler olup bittiğini anlayabiliyor." dedi.

Huang, Tayvanlıların turistik yerleri ziyaret etmek için Türkiye'ye gelmeyi sevdiklerini belirterek, birlikte çalışmanın faydalı olabileceğini vurguladı.

Tayvan halkının Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye hakkında olumlu bir imaja sahip olduklarını kaydeden Huang, turizm ve eğitim alanlarında iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Huang, "Teknoloji ve medya da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte çalışabiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan