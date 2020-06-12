Tayvan hava savunma sistemini test etti Çin'le ihtilaflı Tayvan Adası'nda hava savunma sistemlerinin test edildiği bildirildi.

Çin'le ihtilaflı Tayvan Adası'nda hava savunma sistemlerinin test edildiği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Tayvanlı yetkililerden yapılan açıklamada, Ada'nın güneydoğusundaki Taitung ile güney ucundaki Pintung şehirleri arasında füzeler ateşlendiği belirtildi.

Açıklamada testin 4 günlük bir program dahilinde icra edildiği kaydedildi.

Çin anakarası ile Tayvan arasındaki ilişkilerdeki gerilim hafta içinde Tayvan Boğazı'ndaki askeri hareketliliğin yoğunlaşması nedeniyle artmıştı. 9 Haziran'da Çin'e ait Sukhoi Su-30 savaş uçakları adanın güneybatı açıklarında uçmuş, birkaç saat sonra ABD'ye ait C-40A kargo uçağı aynı konumdan adaya intikal etmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Kaynak: AA